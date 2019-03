A ressaca do Carnaval de Belo Horizonte, neste sábado (9), tem bloco para todas as idades. A boa pedida para o público com crianças, idosos e animais é o Carnamarano, que acontece pelo quinto ano seguido nas ruas do Santa Tereza.

“Tudo começou com a minha avó, Maria Mercês, sempre presente nas festividades do bairro Santa Tereza. Agora, seguimos o legado dela”, conta João Camarano, neto da matriarca e atual organizador do bloco.

E a família Camarano está presente em peso. À reportagem, foram apresentados mãe, madrinha e outros parentes de João. Todos eles vestidos com o abadá do bloco, distintos dos demais foliões.

“Desde toda vida, a gente gostou muito de dançar e comemorar. Então, fazíamos o nosso Carnaval aqui na garagem. Botamos uma banda aqui dentro, e o povo passava e parava na rua. Assim foi o início”, relembra vovó Maria Mercês.

