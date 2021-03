Mais um tradicional restaurante de Belo Horizonte não resistiu aos impactos da pandemia da Covid-19. Com mais de 15 anos de história na capital mineira, o Peixe Boi, localizado na região Centro-Sul, anunciou o encerramento das atividades.

O fechamento foi comunicado pelas redes sociais. O motivo, segundo a publicação, foi a crise financeira ocasionada pela atual situação econômica, diante da crise sanitária. O estabelecimento funcionava no bairro Funcionários.

“Com muito pesar e tristeza que anunciamos o encerramento das atividades do Restaurante Peixe Boi. Como diversos outros restaurantes do setor, nos encontramos em uma situação extremamente delicada, tomamos várias atitudes e tentamos nos reinventar de algumas formas, mas infelizmente insuficientes”, escreveram.

Os proprietários do estabelecimento, que assinam o comunicado no Instagram, cobraram ações do poder público como forma de ajuda aos empresários. “Nosso setor pede socorro! Desde o começo da pandemia o governo não tomou nenhuma atitude satisfatória, no qual faça com que o empreendedor continue acreditando, assegurando a manter suas finanças em dia e cumprindo seus compromissos com seus colaboradores. Assim, nos encontramos no cenário atual e extremamente tristes da normalidade de mais uma empresa sendo fechada no Brasil”, diz o comunicado.

Também pela publicação, eles agradecerem aos colaboradores e clientes e finalizaram dizendo que o “momento agora é de cuidarmos de nós, para que assim, possamos cuidar também do próximo. Desejamos muita saúde, paz e paciência, que em breve possamos vivenciar momentos felizes e de comunhão com nossos amigos e familiares”, concluem.

O estabelecimento ainda seguirá funcionando nas próximas semanas em sistema de delivery. Desde o início do mês de março, bares e restaurantes da capital mineira podem atender apenas com entregas. Por tempo indeterminado, só atividades consideradas essenciais podem abrir as portas em BH.

