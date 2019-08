O Restaurante Popular da Rodoviária, no Centro de Belo Horizonte, ficará fechado entre este sábado (10) e o dia 26 deste mês para a execução de obras de manutenção na área interna do espaço. O objetivo, segundo a prefeitura, é melhorar a qualidade do atendimento.

De acordo com a Sudecap, estão previstas intervenções como limpeza e secagem do piso, manutenção dos rejuntes do piso, grelhas, portas, portões e gradis externos e internos, manutenção e instalação de cantoneiras metálicas, manutenção na área de lavagem e revitalização da pintura.

Durante o período de paralisação, os usuários devem procurar a unidade mais próxima, que está localizada na rua Ceará, 490, no bairro Santa Efigênia, na região Leste.

O Restaurante Popular I – Herbert de Souza, também conhecido como Restaurante Popular da Rodoviária, está localizado na avenida do Contorno, 11.484.