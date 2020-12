A Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltou a restringir o tráfego de veículos pesados nas rodovias federais (de pista simples) entre esta quinta-feira (31) e a sexta-feira (1). Nos dias 24 e 25 de dezembro, o tráfego também ficou impedido para veículos de grande porte.

Para hoje, a restrição tem início às 16h e vai até às 22h. Para o primeiro dia de 2021, a restrição será entre 14h e 22h. De acordo com a PRF, ficam impedidos de rodar nas vias federais de pista simples veículos que excedam qualquer uma das medidas: 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 de comprimento e 57 toneladas de peso bruto total combinado (PBTC).

A restrição faz parte do plano de prevenção de acidentes. No feriado de virada de ano, há um grande aumento do fluxo de carros de passeio, o que amplia o risco de colisões. Apenas nos estados do Acre e Roraima que o tráfego estará liberado.