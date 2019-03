Os resultados de exames laboratoriais feitos nos centros de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte poderão ser acessados a partir do aplicativo PBH App (disponível para iOS e Android). A nova funcionalidade é uma ampliação do serviço de verificação do resultado pelo site da prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para conferir o resultado pelo aplicativo é preciso que o usuário entre no item autoatendimento, informe o nome, número do pedido e senha (dados que serão gerados e entregues aos usuários após a coleta) e, em seguida, clicar no item Buscar Exames.

A utilização da senha é um diferencial do novo serviço. Após a coleta, será gerada uma etiqueta, incluindo a senha que o usuário deverá utilizar para consultar o resultado.

Já para a conferência do resultado via site, o método continua igual: ou seja, é necessário informar apenas o nome do usuário e número do pedido (dado que é fornecido durante a coleta).

De acordo com a PBH, por mês são realizados cerca de 530 mil exames nos centros de saúde da capital. Todos eles poderão ser acessados pelo novo sistema. O resultado é liberado em até 72 horas após a realização dos exames. Os laboratórios de análises clínicas da prefeitura realizam 120 tipos de exames.

Com a ampliação do acesso ao resultado de exames, a prefeitura espera economia de insumos (como papel e tinta de impressora), além de otimização dos fluxos de trabalho e maior agilidade no atendimento nos 152 centros de saúde.

Leia mais:

Prefeito Alexandre Kalil cobra dívida de R$ 570 milhões do Estado

Fiscal da PBH e mais dois são presos suspeitos vender alvarás de terrenos