A concessionária Arteris Fernão Dias vai realizar uma operação especial para a retirada da parte superior da passarela localizada no Km 478,3, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na proóxima quinta-feira (12). A estrutura foi danificada após a colisão da caçamba de uma carreta contra no dia 29 de agosto.

Segundo a empresa, as estruturas laterais da passarela não ser removidas e permanecerão no local.

A operação terá início às 23 horas da quinta-feira (12) e seguirá normas para a segurança de usuários e a redução do impacto no trânsito local.

Para realização dos trabalhos, haverá interrupções no tráfego para manobra dos guindastes e durante o período, a concessionária orienta os motoristas a utilizar vias expressas como opção de rota. A opção é seguir na pista sentido Belo Horizonte e acessar a via expressa no km 491, sentido Contagem.

A orientação para os pedestres a utilizar as passarelas próximas a região, no km 477, 5 e km 478,9. As informações sobre a trânsito na rodovia podem ser obtidas no Twitter oficial da concessionária (@Arteris_AFD) e pelo telefone gratuito 0800 2830 381.

A operação especial está programada para acabar às 5h da manhã da próxima sexta-feira (13).