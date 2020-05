A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Goulart Almeida, disse que o retorno das aulas presenciais na instituição, da forma como eram antes, só será possível no momento em que estiver disponível uma vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). A afirmação foi dada na quinta-feira (21) durante entrevista à rádio CBN. "Não dá para voltar ao que era antes tão cedo", disse.

Segundo ela, a expectativa é de uma vacina possa ser usada apenas no ano que vem. “Para falar em retorno ao que era antes, temos que pensar no contexto de uma vacina contra a Covid-19. Temos acompanhado a discussão sobre isso essa semana, e há possibilidade de que desenvolva até o fim do ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil há grupos trabalhando, assim como a UFMG, com CT Vacinas”, afirmou a reitora.

Não há expectativa de um retorno imediato, mas o semestre não poderá ser cancelado, mas ampliado em termos temporais, segundo a reitora. Várias atividades acadêmicas, como defesas de dissertações e teses, iniciativas de extensão e de pesquisa, que puderam ser mantidas de forma remota ou que precisaram permanecer de maneira presencial, continuam sendo executadas. Até mesmo o pagamento de bolsas depende da continuidade do semestre.

“Por que o semestre não pode ser cancelado? Porque não estamos parados”, disse Sandra. “O primeiro semestre letivo de 2020 vai adentrar o segundo semestre do calendário civil. E é provável que o segundo semestre letivo de 2020 adentre o ano civil de 2021.O que precisamos ter é prudência e responsabilidade diante de uma situação que nunca vivemos antes, que é dinâmica e complexa, e para a qual não temos uma resposta simples”.

Ela contou que várias ações acadêmicas, como trabalho administrativo e defesa de teses, passaram a ser realizadas de maneira remota. “Estamos migrando para esse novo normal até que a gente possa estabelecer um novo normal com que convivíamos antes da pandemia” .

Na semana passada, a UFMG decidiu estudar as melhores possibilidades para que o ensino remoto possa ser usado em diversas atividades, como aulas, projetos de extensão e pesquisa. Mas a reitora garante que todas as decisões serão realizadas após um amplo debate com toda comunidade acadêmica.

Sandra não descarta o retorno das aulas presenciais antes de uma vacina, mas deixa claro que elas irão acontecer dentro de um novo contexto, com medidas que garantam a segurança da saúde de alunos, professores e funcionários.

Conforme a reitora, para isso, o Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus da UFMG está trabalhando na definição de protocolos sanitários gerais para serem discutidos pelas unidades e ambientes administrativos e acadêmicos, antes de serem aplicados.

Veja trechos da entrevista:

Leia também:

Teve o auxílio emergencial negado? Veja o passo a passo de como contestar

Mesmo com datas das provas adiadas, inscrições para o Enem devem ser feitas até hoje