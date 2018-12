O ano ficará marcado por fatos como o maior Carnaval da história de Belo Horizonte, que arrastou quase 4 milhões de foliões pelas ruas da capital. Mas também por indignação e comoção, causadas pela morte de três pessoas após alagamento na Vilarinho.

O problema histórico causado pela força das águas na região de Venda Nova, porém, parece vislumbrar um fim. Obras para acabar com as enxurradas estão previstas para 2019.

Outra ação anunciada em BH visa a banir um ato de covardia contra as mulheres, com o cerco ao assédio no transporte público. As passageiras dos ônibus e metrô contam agora com apitos para chamar por socorro e até um botão de pânico, que pode ser acionado nos coletivos.

Porém, os meios de transporte da metrópole também foram alvo de polêmica em 2018. Nos ônibus, a ausência dos trocadores deixa motoristas estressados, aumenta o tempo de deslocamento e pode até colocar em risco a viagem. Já no metrô, o imbróglio é o aumento da passagem, que quase dobrou de valor, mas foi barrada na Justiça.

Nova história

Neste ano, Minas foi destaque até no cenário internacional. Após incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo do Brasil e encontrado na Grande BH, foi danificado.

Dois meses depois, pesquisadores anunciaram que a Luzia de traços africanos tinha outra identidade. A personagem mais conhecida da pré-história do país não veio da África. Professores apontaram que o grupo que iniciou a ocupação do continente, há cerca de 20 mil anos, é, na verdade, oriundo da Ásia.

Confira esses e outros fatos que marcaram o ano na capital e em Minas.