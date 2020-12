2020 começou como qualquer outro ano. Cheio de expectativas. Mas as chuvas de verão em Minas Gerais já traziam uma outra perspectiva: o ano seria de muitos desafios. Quando parecia que tudo ia entrar no eixo, o Estado e o mundo pararam! A confirmação de casos do novo coronavírus mudou a rotina e impactou a vida das pessoas. Economia, saúde, educação, cultura, esportes: todos os segmentos foram enfrentando restrições na mesma proporção de crescimento da curva de transmissão da Covid-19. Um minúsculo vírus ditou o ritmo do ano.

Acompanhe os principais acontecimentos que marcaram Minas Gerais na Retrospectiva 2020: