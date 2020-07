Não haverá reabertura do comércio em Belo Horizonte na próxima semana. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (15) pelos representantes dos lojistas, após uma reunião de duas horas com participação do prefeito Alexandre Kalil e membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da capital.

"Ouvimos da prefeitura os números da doença na cidade, que não são bons. Acreditamos que estamos no pico da doença, apesar de os especialistas não afirmarem isso", disse o presidente do Sindilojas, Nadim Donato.

Segundo ele, foi apresentada durante a reunião a proposta dos comerciantes de abrir todos os estabelecimentos da cidade, sem exceção, quatro dias por semana. Nos outros três, as lojas fecham as portas.



