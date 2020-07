Não haverá reabertura do comércio em Belo Horizonte na próxima semana. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (15) por representantes dos lojistas, após uma reunião de duas horas com participação do prefeito Alexandre Kalil e membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da capital.

Participaram do encontro comerciantes dos segmentos que não foram autorizados a abrir até o momento, como vestuário, bares, restaurantes e shoppings centers. Academias devem ser chamadas nos próximos dias para conversas.

Presidente do Sindilojas, Nadim Donato informou que, nesta quarta-feira, apresentou à PBH uma proposta de abrir todos os estabelecimentos da cidade, sem exceção, por quatro dias na semana. Nos outros três, os comércios estariam totalmente fechados.

De acordo com André Reis, secretário municipal de Planejamento, não há possibilidade de reabrir o comércio em BH neste momento. "Com o número que temos de casos confirmados de Covid e mortes não dá. Mas a proposta será analisada".

Segundo o presidente do Sindilojas, uma nova reunião deve acontecer na próxima semana. A expectativa dos comerciantes é a de que a prefeitura sinalize positivamente para a flexibilização.

"Ouvimos da prefeitura os números da doença na cidade, que não são bons. Acreditamos que estamos no pico da doença, apesar de os especialistas não afirmarem isso. Mas se não for possível uma flexibilização para alguns setores, a mortalidade das empresas, em especial as que ainda não foram reabertas, será grande", disse Nadim Donato.