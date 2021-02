Idosos com 89 anos ou mais começaram a ser vacinados nesta terça-feira (16) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A imunização contra a Covid-19 seguirá até a próxima quinta (18) na cidade.

Ao todo, 472 idosos devem receber a primeira dose da vacina. Serão imunizadas as pessoas que fizeram o agendamento prévio através do telefone ou pelo site da prefeitura. Feito o cadastro, o idoso foi direcionado a um posto de vacinação na regional em que mora.

Hoje, o grupo prioritário recebeu a aplicação do imunizante no Parque Ecológico, no bairro Savassi, das 9h às 16h. Confira a programação para os próximos dois dias:

Quarta-feira (17), de 9h às 16h – Escola Municipal Maria da Cruz Rezende, na rua Maria Adelaide, bairro Veneza;

Quinta-feira (18), de 9h às 16h – Escola Municipal Liliane Marchezane Gomes, na rua Mario Costa Ferreira, 31, bairro São Januário – Justinópolis.

No dia da vacina é preciso que o idoso apresente um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, a prefeitura orienta que a população entre em contato através do telefone (31) 3625-6470.

