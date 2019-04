A Justiça Eleitoral de Minas Gerais inaugurou um novo ponto de cadastramento biométrico obrigatório para atendimento dos eleitores de Ribeirão das Neves, na Grande BH.

O novo local funciona no Ônibus TRE Aqui, que fica estacionado na avenida Denise Cristina da Rocha, 600, Cerejeiras, Justinópolis, no horário de 12 às 18h. O atendimento é feito com agendamento obrigatório.

O município passa pela revisão biométrica obrigatória, juntamente com Sabará, Santa Luzia, Vespasiano e São José da Lapa. O prazo para finalização termina em 21 de fevereiro de 2020.

No total, o eleitorado das cinco cidades é de 557.689, com 110.127 (19,75%) já biometrizados. O comparecimento à revisão é obrigatório para todos os eleitores registrados nesses municípios que ainda não fizeram o recadastramento biométrico. Aqueles que já coletaram a assinatura, foto e digitais não precisam fazer o cadastro novamente.

Atendimento

Para fazer o recadastramento biométrico, basta o eleitor comparecer a um cartório, posto ou central de atendimento com documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço.

São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento. Não são aceitos a carteira de habilitação e o novo passaporte.

Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

Para se evitarem filas, o atendimento pode ser agendado no site do TRE ou pelo Disque-Eleitor (telefone 148), mas os eleitores também podem ser atendidos por ordem de chegada. Confira abaixo os endereços dos cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento ao eleitor nessas cidades. Todos funcionam de 12h às 18h.