O elevado volume de água durante o forte temporal que atingiu BH na noite desta sexta-feira (24) teria enchido o leito do rio Arrudas e feito com que bueiros que ficam sobre o canteiro central da avenida dos Andradas, próximo ao Parque Municipal, no Centro, estourassem com a força da água.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que a água ultrapassa os bueiros e causa um efeito chafariz na avenida.

Confira: