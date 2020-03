A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o registro do primeiro caso de coronavírus (Covid-19) no estado.

Subiu para cinco o número de casos confirmados no Brasil

Com esse registro, subiu para cinco o número de casos confirmados no Brasil. Os outros foram em São Paulo. O quarto foi confirmado nesta quinta-feira (5) pelo Ministério da Saúde em uma adolescente de 13 anos assintomática. De acordo com o ministério, quatro elementos levaram a definição do caso como confirmado: o resultado do exame de contraprova realizado pelo Instituto Adolf Lutz (IAL); local provável de infecção (Itália); possibilidade do uso de medicação para tratar uma lesão que pode ter mascarado os sintomas; e, ainda, a possibilidade de a paciente apresentar sintomas provocados pelo coronavírus nos próximos dias.

Ainda conforme o ministério, “a decisão foi tomada por um grupo de especialistas que estiveram reunidos nesta quinta-feira (5), em Brasília, a convite do Ministério da Saúde”.

O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, dará mais informações sobre o registro de coronavírus no estado em uma coletiva de imprensa às 16h30.

