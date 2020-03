A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste sábado (21) a terceira morte pelo novo coronavírus no estado. A vítima é um idoso, morador de Petrópolis, na região serrana fluminense.

O Ministério da Saúde ainda não soltou boletim neste sábado sobre a Covid-19 no país, mas, de acordo com os dados divulgados pela pasta na sexta-feira (20), havia 11 mortes pela doença no Brasil, sem contar essa registrada no Rio de Janeiro.

O estado do Rio já tinha confirmado duas mortes pela doença, também dois idosos, uma mulher em Miguel Pereira, no interior do estado, e um homem em Niterói, na região metropolitana.

O estado registra 110 casos confirmados, a maioria (89) na cidade do Rio de Janeiro. Também há casos em Niterói (10), Petrópolis (3), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1). Há ainda três estrangeiros e dois casos com o local de residência em investigação.

