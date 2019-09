O Sistema Bela Fama, em Nova Lima, na Grande BH - responsável pelo abastecimento de água de cerca de 60% dos municípios da Região Metropolitana - entrou em estado de alerta nessa terça-feira (17) após o Rio das Velhas registrar vazão abaixo dos 10m³/s por três vezes neste mês, segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Não bastasse a situação, outro ponto da mesma Bacia Hidrográfica apresenta estado ainda mais grave: iniciando no município de Santo Hipólito, na região Central do Estado, até a região da foz, próximo a Pirapora, no Norte de Minas, a captação de água foi restringida.

A ação foi definida após publicação, nessa terça, da portaria de nº 45 do Igam, no Diário Oficial de Minas Gerais. De acordo com o texto, a redução do volume diário de água liberado pode variar de 20% a 50%, dependendo da finalidade (veja abaixo). Nesse ponto do rio, segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), peixes estão aparecendo mortos devido à queda abrupta de oxigênio na água, fenômeno conhecido como eutrofização.

a) Redução de 20% do volume diário voltado para as captações de água para a finalidade de consumo humano, animal ou abastecimento público;

b) Redução de 25% do volume diário para a finalidade de irrigação;

c) Redução de 30% do volume diário para as captações de água para a finalidade de consumo industrial e agroindustrial; e

d) Redução de 50% do volume outorgado para as demais finalidades.

Disponibilidade de água em queda

Os dados sobre a situação dos reservatórios na Grande BH, obtidos a partir do monitoramento da Copasa, mostram que o volume de água nesses locais apresenta queda nos últimos 30 dias. Veja:

Sistema Paraopeba

19 de agosto de 2019: 60,9% do reservatório

18 de setembro de 2019: 54,3% do reservatório

Rio Manso

19 de agosto de 2019: 56,8%

18 de setembro de 2019: 50,6%

Serra Azul

19 de agosto de 2019: 64,9%

18 de setembro de 2019: 58,2%

Vargem das Flores

19 de agosto de 2019: 68%

18 de setembro de 2019: 59,7%

Outros dados de monitoramento da Copasa trazem a situação da vazão d'água no rio das Velhas nos últimos três dias.

15 de setembro de 2019: 10,4 m³/s

16 de setembro de 2019: 9,9 m³/s

17 de setembro de 2019: 9,5 m³/s

Segundo a empresa, no dia 24 de agosto a vazão chegou a 13,1 m³/s, índice mais alto nos últimos 30 dias. O valor, no entanto vem caindo, como se viu nos dados.

Colaboração popular

Em meio a contexto de estiagem, vazão crítica e clima quente, sem esquecer o rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, na Grande BH, que inviabilizou parte da captação oriunda do rio Paraopeba, sobrecarregando ainda mais o Rio das Velhas, o presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano, relembra a importância da contribuição popular no processo de economia de água. Mas não só.

Segundo ele, é necessário chamar a atenção para a importância de se favorecer a produção de água no Alto Rio das Velhas, região de onde sai a água que abastece cerca de 60% da Grande BH, em contraposição aos empreendimentos minerários e imobiliários que prevalecem naquele território.

Além disso, Polignano sugere o aumento da segurança das barragens de rejeito localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas de forma a evitar novas tragédias.

A reportagem entrou em contato com a Copasa, com a Vale e com a Prefeitura de Nova Lima. Esta matéria será atualizada tão logo os citadores se posicionarem.