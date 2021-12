O Rock in Rio 2022 anunciou, nessa quinta-feira (16), mais cinco atrações para o festival. Em 9 de setembro do ano que vem, o Palco Mundo receberá as bandas Green Day, Fall Out Boy, Capital Inicial e o roqueiro Billy Idol.

No mesmo dia, no Palco Sunset, está prevista a apresentação da cantora Avril Lavigne. O festival terá ainda shows de Coldplay, Guns N´ Roses, Iron Maiden. Justin Bieber, Dua Lipa, Post Malone e vários outros.

Confira as atrações já confirmadas:

Palco Mundo:

Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

Justin Bieber, Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

Guns N' Roses e Måneskin (8 de setembro)

Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan (10 de setembro)

Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)

Palco Sunset:

Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro)

Avril Lavigne (9 de setembro)

CeeLo Green (10 de setembro)

Ludmilla e Macy Gray (11 de setembro)

Compras de ingressos podem ser feitas pelo site do evento.

Leia mais:

Prefeitura faz repescagem da segunda dose da Pfizer para pessoas de 26 a 30 anos nesta sexta em BH

Taxa de ocupação de leitos de enfermaria para Covid ultrapassa os 50% em BH e chega a nível amarelo