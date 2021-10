O feriado prolongado em virtude do Dia de Finados, que cai nesta terça-feira (2), deve ser de muita movimentação na rodoviária de Belo Horizonte e no Aeroporto de Confins. Entre embarques e desembarques, a previsão é de que cerca de 82,6 mil pessoas façam viagens de ônibus e 140 mil de avião entre sexta (29) e quarta-feira (3).

Tanto no terminal rodoviário quanto no aeroporto, a previsão é de que sexta (29) e terça (2) sejam os dias mais movimentados. Em Confins, espera-se grande público também na quarta-feira (3), que tem estimativa de 25,6 mil viajantes circulando no local.

Rodoviária de BH

Os mais de 82 mil viajantes esperados pela rodoviária no feriado de Finados superam em 15% o movimento registrado no mesmo período do ano passado. Na ocasião, a pandemia apresentava indicadores piores no país e o feriado aconteceu em uma segunda-feira.

Contudo, a previsão para 2021 ainda não alcançou os números de 2019, antes da Covid-19. A expectativa é 20% menor do que os dados registrados há dois anos.

Devido à pandemia, o acesso à rodoviária é restrito a pessoas com passagens e a entrada é concentrada entre as plataformas D e E após às 23h30.

Os destinos em Minas mais procurados pelos passageiros são: Governador Valadares, Teófilo Otoni, Malacacheta, Ipatinga, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Viçosa, Ponte Nova, Diamantina e Juiz de Fora. Em outros estados, os detinos mais buscados são Rio de Janeiro (RJ), Cabo Frio (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP), Porto Seguro (BA), Vitória (ES), Guarapari (ES) e Brasília (DF).

Confins

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, o fluxo de aeronaves deverá chegar a 1.140 durante o feriado. Os cerca de 140 mil viajantes esperados superam a movimentação de aproximadamente 90 mil pessoas no mesmo período do ano passado.

Estão planejados 56 voos extras para o período, com destinos concentrados em Porto Seguro (BA), Salvador (BA), Aracaju (SE), Foz do Iguaçu (PR), Congonhas (SP), Natal (RN), Maceió (AL) e Rio de Janeiro (RJ).

Aeroportos pelo Brasil

A expectativa nos aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) é de 776 mil passageiros entre embarques e desembarques neste feriado de Finados. O movimento representa alta de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram publicados nesta quinta-feira (28).

*Com Agência Brasil

