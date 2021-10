A Rodoviária de Belo Horizonte espera que mais de 220 mil pessoas passem pelo terminal no período entre 7 e 18 de outubro, que inclui o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça (12). O número é 34% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o país vivia momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus.

Em comparação com 2019, quando ainda não havia a pandemia, no entanto, o dado revela que a expectativa para 2021 ainda é 36% menor.

Em 2021, a rodoviária espera que 9.217 ônibus passem pelo terminal, entre partidas e chegadas. Para esta sexta-feira (8), a previsão é de que 30 mil passageiros circulem no local, a maior do período.

Destinos

No Estado, os destinos mais procurados são: Governador Valadares, Téofilo Otoni, Ipatinga, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei, Divinópolis, Santa Bárbara, Ouro Preto e Juiz de Fora.

Fora de Minas, as cidades mais buscadas são: Rio de Janeiro (RJ), Cabo Frio (RJ), Angra dos Reis (RJ), São Paulo (SP), Santos (SP), Campinas SP), Salvador (BA), Alcobaça (BA), Porto Seguro (BA), Prado (BA), Vitória (ES), Guarapari (ES), Piúma (ES), Serra (ES), Curitiba (PR) e Brasília (DF).

Como medidas de precaução contra o contágio pelo coronavírus, o acesso ao terminal é restrito a usuários com passagens e a entrada é concentrada entre as plataformas D e E a partir das 23h30.

