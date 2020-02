Cerca de 331 mil passageiros devem passar pela rodoviária de Belo Horizonte durante o período de Carnaval neste ano. Mas, apesar de a previsão da capital ter a maior festa momesca de todos os tempos com cinco milhões de foliões, o movimento no terminal rodoviário deve ser 3% menor em relação a 2019.

Esses números se explicam porque deverá haver uma redução de 4% nos embarques. Ou seja, diminuiu o número de belo-horizontinos com intenção de deixar a capital durante o Carnaval. Enquanto isso, mais pessoas devem chegar, com previsão de aumento em 0,4% nos desembarques em relação a 2019.

Os dias de maior movimento para os embarques são na sexta-feira (21), sábado (22) e quarta-feira (26), totalizando quase 65 mil embarques. Para os desembarques, os dias de maior movimento são, respectivamente, sexta-feira (21), sábado (22) e quarta-feira (26), com aproximadamente 61 mil passageiros.

Os destinos mais procurados saindo da rodoviária de BH são: São Paulo, Barretos, Campinas, Santos, Sorocaba e São José dos Campos, no Estado de São Paulo; Conceição da Barra, Vitória, Guarapari, Marataízes, Ibatiba, Vila Velha e Serra, no Espírito Santo; Alcobaça, Prado, Porto Seguro, Salvador, Ilhéus e Teixeira de Freitas, na Bahia; Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

Já quem está vindo para Minas as cidades mais procuradas são: Araxá, Araçuaí, Itabira, Governador Valadares, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, Teófilo Otoni, Almenara, Juiz de Fora, Barbacena, São João del-Rei, Divinópolis, Poços de Caldas, Itajubá e Patos de Minas.

Para organizar o fluxo de veículos na chegada e saída da rodoviária, serão instalados faixas de sinalização, cones e pintura no chão. Quem for buscar passageiros deverá utilizar as plataformas A, B, C, D. Já quem vai deixar passageiros deve-se dirigir às plataformas E, F, G, H. É importante lembrar que, o acesso de táxi vazio à plataforma superior é proibido.



(Com Agência Minas)

