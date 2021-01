A Rodoviária de Belo Horizonte, no Centro da capital, amanheceu nesta segunda-feira (4) com grande movimentação de passageiros na área de embarque e desembarque. De acordo com a assessoria de imprensa do terminal, quase 14 mil pessoas devem passar pelo local hoje, em decorrência do retorno do feriadão de Réveillon.

Ao todo, entre 18 de dezembro e esta segunda, cerca de 320 mil pessoas e mais de 14 mil ônibus vão ter transitado pelo terminal.

O número representa uma queda se comparado com o mesmo período de 2019, quando aproximadamente 611 mil passageiros utilizaram a Rodoviária para viajar.

Procurada, a BHTrans informou que, apesar da movimentação na Rodoviária, não há registros de interrupções no trânsito no entorno da estrutura.

Leia também:

Idosa morre soterrada após deslizamento de talude em Muriaé; já são 8 óbitos pelas chuvas em Minas

Parte do Imposto de renda pode ser doado a projetos sociais; saiba como

Corretoras poderão atuar com pagamentos de boletos a partir de hoje