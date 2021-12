Alguns belo-horizontinos que irão seguir viagem para celebração do Ano Novo já estão de malas prontas. Na manhã desta quinta-feira (30), o movimento na rodoviária da capital mineira era intenso, com maior fluxo de pessoas que o habitual.

Por conta das celebrações de fim de ano, incluindo o Natal, a expectativa é de que cerca de 400 mil pessoas circulem pelo local até 3 de janeiro, entre embarques e desembarques.

E os usuários que já esperavam a grande movimentação no terminal, se organizaram com antecedência. É o caso da aposentada Shirley Kersul, de 73 anos, que deseja passar a data na cidade natal, em São João Del Rei, no Campo das Vertentes.

“Comprei a passagem de forma antecipada, há 15 dias, para poder escolher a cadeira que quero sentar e o horário que quero ir. Nunca tenho problema por conta disso, correria pra mim é só no dia a dia, mas com esse tipo de coisa eu sou cronometrada, faço tudo com antecedência, não deixo nada para última hora”, disse a idosa, que volta para BH apenas na segunda-feira (3).

No caso da professora Arielly Chaves de Oliveira, de 28 anos, a virada será ao lado da família, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “A estrada é boa, sempre vou para lá. Vou passar o Ano Novo, visitar alguns parentes que moram lá”, contou.

