O movimento na Rodoviária de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (16) é intenso na volta do feriado prolongado da Proclamação da República, celebrado nessa segunda (15). Ao todo, de sexta (12) até hoje, cerca de 94 mil pessoas devem passar pelo local.

De acordo com a assessoria do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), o número representa 49% de aumento na quantidade de passageiros na comparação com o mesmo feriado em 2020. Por outro lado, a expectativa é 41% menor do que o registro de 2019, quando ainda não existia a pandemia e mais de 160 mil pessoas passaram pelo local.

Estava previsto o embarque de 48.747 pessoas no terminal ao longo dos cinco dias de feriado, o que representa 48% a mais que em 2020 e 40% a menos que em 2019. A previsão para desembarque é de 45.029 passageiros, 49% acima do número do ano passado e 43% a menos que em 2019.

Entre os destinos mais procurados pelos belo-horizontinos este ano estavam as cidades do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Petrópolis, São Paulo, Vitória, Guarapari e Porto Seguro. Dentro de Minas, a maior procura é pelos municípios de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Ipatinga, Montes Claros e Juiz de Fora, além do Aeroporto Internacional de BH, em Confins.

