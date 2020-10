O movimento deve ser intenso nas rodovias que cortam Minas Gerais a partir desta sexta-feira (30) para o feriado de Finados e o motorista que vai deixar a capital mineira deve redobrar a atenção. As polícias Rodoviária Federal, Militar Rodoviária e a Via 040 vão reforçar o efetivo para garantir mais segurança e evitar acidentes nas estradas.

PRF

A Operação Finados, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), começa a 00h01 desta sexta-feira (30) e vai até a próxima segunda-feira (2). Em Minas Gerais, neste ano, 800 policiais vão se revezar ao longo dos trechos mais movimentados e críticos das rodovias que cortam o Estado. Haverá ainda restrição de tráfego para veículos pesados.

Para evitar acidentes, alguns veículos de carga não poderão transitar por estradas de pista simples nesses três dias. A proibição é válida para qualquer veículo que ultrapasse qualquer um dos seguintes limites:

2,6 metros de largura

4,4 metros de altura

19,8 metros de comprimento

57 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

30/10 – sexta-feira, das 16h às 22h

31/10 – sábado, das 06h às 12h

02/11 – segunda-feira, das 16h às 22h

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16 e receberá 4 pontos na carteira de habilitação, além de ter o veículo retido.



Polícia Militar Rodoviária

No mesmo período, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também estará realizando ações nas rodovias estaduais. Segundo a corporação, mais de 900 policiais e 430 viaturas vão realizar blitz itinerantes, blitz fixas e lei seca, com utilização de etilômetros. Radares móveis também vão reforçar a operação.

Via 040

A Via 040, concessionária que administra a BR-040, também realiza uma operação especial para o feriado de Finados. A partir de sexta-feira (30), até a segunda-feira (2) são esperados cerca de 480 mil veículos na rodovia, que dá acesso aos principais destinos turísticos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás.

Esse fluxo de veículos nos dias de operação representará, em média, um aumento de cerca de 30% em relação ao tráfego em dias normais. Por isso, as equipes serão reforçadas com colaboradores extras nas praças de pedágio e no atendimento de pista. Essas equipes se revezarão, em escalas, 24 horas por dia, buscando minimizar os impactos do grande aumento do fluxo de veículos no período.

Características do tráfego durante o feriadão:

• Sexta-feira (30/10) – Tráfego intenso a partir das 15h

• Sábado (31/10) - Tráfego intenso das 6h às 11h

• Domingo (1/11) – Tráfego normal

• Segunda-feira (2/11) - Tráfego intenso das 12h às 17h

Pedágio

Para agilizar a passagem nas praças de pedágio, o motorista pode optar pelo pagamento automático, serviço oferecido por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O uso de tags de pagamento automático permite ao usuário passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines.

Condições de tráfego 24h:

Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego pelo Twitter da concessionária e ou se cadastrar para receber infomrações mediante cadastro em grupos de WhatsApp.