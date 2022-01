As rodovias BR-040, BR-262 e BR-381, principais artérias de acesso a Belo Horizonte, acumulam diversos pontos de interdição, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação divulgou no fim da tarde deste domingo (9) um balanço das condições das três estradas nos arredores da região metropolitana.

A BR-040 tem dois trechos interditados. Os pontos se estendem de Nova Lima a Itabirito. Até o final da tarde, o trecho na altura do km 562, onde ocorreu o transbordamento do dique da Mina de Pau Branco, próximo ao trevo da estrada para Ouro Preto, ainda seguia interditada.

Segundo o comunicado, há risco de novo transbordamento da estrutura. Apenas veículos autorizados podem atravessar o trecho. A limpeza do local começa ainda neste domingo, mas a liberação depende de um laudo técnico da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Já na altura do km 572, em Itabirito, o trecho segue parcialmente interditado devido a um deslizamento de encosta, no sentido Rio de Janeiro, e não há previsão de liberação da pista. No entanto, as duas obstruções da rodovia na altura de Congonhas já foram liberadas no final da tarde. Nos km 598 e 603 foram concluídos os trabalhos de limpeza após deslizamento de terra e uma queda de árvore.

BR-381

Já a BR-381 é a estrada com maior número de retenções, tanto no sentido São Paulo como para o Espírito Santo. No km 448, em Sabará, parte da pista está interditada devido à queda de barreira, no sentido Vitória.

Do outro lado, na extensão que conecta a capital paulista com BH, há três pontos de interdição. O primeiro é no km 506, em São Joaquim de Bicas. O trecho está totalmente fechado devido a risco e transbordo do rio Paraopeba.

No km 527, na altura de Brumadinho, parte da pista cedeu no sentido Belo Horizonte. A pista está totalmente interditada e o desvio é feito pelo km 536, sentido Itaúna até Juatuba, onde desemboca na BR-262. E por fim, em Itatiaiuçu, no km 541, parte da pista está bloqueada no sentido Belo Horizonte devido à queda de barreira.

BR-262

Na BR-262, em Nova Serrana, o trecho no km 447 segue parcialmente interditado. Parte da pista cedeu, devido a erosão na encosta da pista. Segundo a PRF, as obras de manutenção deverão ter início na manhã desta segunda-feira (10).