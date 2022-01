Mesmo com a estiagem em alguns pontos de Minas Gerais, os motoristas que precisam usar as rodovias do Estado vão encontrar 103 pontos de interdições nesta segunda-feira (17).

Os problemas foram causados devido aos impactos causados pelas chuvas das últimas semanas. De acordo com o mapa das interdições em rodovias mantido pelo Comando de Policiamento Rodoviário em conjunto com a Polícia Rodoviária de Minas, 86 vias possuem obstruções parciais e 17 estão completamente interditadas.

Conforme o último balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado na madrugada de hoje, seis pontos de interdição em rodovias federais seguem em destaque.

Na BR-381, altura do km 527, em Brumadinho, a interdição é parcial. Parte da pista cedeu, interditando a faixa no sentido capital. No local, o trânsito segue em pista simples, em ambos os sentidos, pela pista Sul (sentido São Paulo).

Já na BR-262, altura do km 447, em Nova Serrana, a pista está cedendo. O tráfego de veículos segue no esquma Pare e Siga, em ambos os sentidos.

Na mesma rodovia, no km 562, em Córrego Danta, a interdição é total por conta de uma erosão na pista. Não há previsão de liberação.

Já na BR-381, km 342, em Bela Vista de Minas, um afundamento de pista causa interdição parcial da rodovia. Não há previsão de liberação.

