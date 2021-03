O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais na noite desta terça-feira (2) para anunciar a chegada, no aeroporto de Confins, de mais 285.200 doses de vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (2). "O desembarque com a 6ª remessa está previsto para às 8h40. As vacinas serão imediatamente encaminhadas para a Central de Rede de Frio e depois enviadas às 28 regionais de Saúde".

💉 Nesta quarta-feira, chegarão no Aeroporto de Confins, 285.200 doses da vacina contra a covid-19. O desembarque com a 6ª remessa está previsto para às 8h40. As vacinas serão imediatamente encaminhadas para a Central de Rede de Frio e depois enviadas às 28 regionais de Saúde. — Romeu Zema (@RomeuZema) March 2, 2021

Mais cedo, Romeu Zema se reuniu, em Brasília,​ com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e com Eduardo Pazuello, ministro da Saúde.

O encontro ocorreu em um dos momentos mais críticos da pandemia em Minas, desde março do ano passado. Em fevereiro, o Estado registrou o maior número de mortes provocadas pela doença, com 3.505 óbitos nos 28 dias. Também no mês passado, cidades do interior mineiro viveram colapso no sistema de saúde, com falta de leitos e explosão de casos do novo coronavírus.

Minas Gerais já recebeu do governo federal 1.528.580 doses do imunizante contra a Covid-19. Até o momento, 540.151 pessoas receberam a primeira dose da vacina no Estado e 228.533 receberam as duas doses.