A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu nesta terça-feira (2) a comunicação de que o governador Romeu Zema fará uma viagem aos Estados Unidos entre os dias 5 e 15 de abril. O chefe do Executivo foi convidado a participar de três eventos relacionados a educação, tecnologia e desenvolvimento: a Brazil Conference at Harvard & MIT, em Boston, Massachusetts; a Brazil at Silicon Valley, no Vale do Silício, na Califórnia; e a XP Investments Conference Brazil: First 100 Days, em Nova York.

A intenção do governador é atrair investimentos para o Estado nos principais polos de tecnologia e do mercado financeiro mundial, com vistas a gerar emprego e renda para a população mineira. Também está entre as metas do governador construir parcerias com governos de outros países e com empresas de várias partes do mundo, além de expandir a imagem do Estado diante do mercado internacional e conduzir trocas de experiências com gestores públicos e empreendedores.

Realizada entre os dias 5 e 7, a Brazil Conference at Harvard & MIT é promovida por empreendedores residentes em Boston, no Estado de Massachusetts, com objetivo de viabilizar encontros entre gestores brasileiros e representantes da área da inovação tecnológica.

Já a Brazil at Silicon Valley ocorrerá na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos dias 8 e 9, para discutir meios de aplicação, nas políticas públicas, das diversas inovações que vêm sendo desenvolvidas atualmente num dos principais polos tecnológicos do mundo. O evento é organizado por brasileiros que estudam em Stanford.

A Investments Conference Brazil: First 100 Days reunirá, em Nova Iorque, nos dias 10 e 11, especialistas e gestores para debater economia.

Com Agência Minas