A partir desta sexta-feira (20), quem precisar estacionar o carro na região hospitalar de Belo Horizonte, não precisa mais ativar os créditos do rotativo digital. A medida é válida até as 13h do dia 28 de março, e pode ser prorrogada se houver necessidade.

O objetivo é facilitar o acesso dos profissionais de saúde às vagas de estacionamento, medida estabelecida pela Prefeitura de Belo Horizonte e BHTrans em meio à pandemia de coronavírus.

A área hospitalar, que conta com 2.732 vagas físicas em 102 quarteirões, abrange a avenida dos Andradas com Alameda Ezequiel Dias, seguindo as avenidas dos Andradas, do Contorno, Carandaí, Brasil, Afonso Pena, rua Pernambuco e Alameda Ezequiel Dias até a avenida dos Andradas.

É possível visualizar, acessando este link, todas as vagas da região onde o uso do rotativo digital está dispensado.

