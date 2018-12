O roubo de um celular em Ribeirão das Neves, na Grande BH, mobilizou muitas viaturas, além de resultar em operação de cerco e bloqueio e até no uso de um helicóptero da Polícia Militar no início da tarde deste domingo (23) no Barro Preto, Centro-Sul de Belo Horizonte.

Conforme a corporação, o aparelho foi roubado na cidade vizinha por dois homens, que utilizaram uma arma falsa. Com a ajuda do sistema de localização do smartphone, a dupla foi rastreada e localizada na avenida do Contorno, próximo ao entroncamento com a rua Paracatu, dentro de um ônibus da linha 6300 (Recanto da Mata/ Belo Horizonte).

Equipes do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) montaram uma operação na via. O coletivo foi monitorado pelo helicóptero da PM e parado. Os dois homens foram presos e confessaram o crime. Além do celular, duas peças de jóias foram encontradas com a dupla. Eles ainda disseram aos policiais que venderiam os materiais em Belo Horizonte.

A operação chamou a atenção não só de quem estava no Barro Preto. A movimentação intensa de viaturas, trafegando em alta velocidade, e do helicóptero pode ser observada também pelas ruas dos bairros Prado, Carlos Prates e Padre Eustáquio.

Os dois homens foram encaminhados à Polícia Civil.