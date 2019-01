Um homem de 23 anos foi preso na noite de quarta-feira (2) após roubar um carro no bairro Nova Suíssa, na região Oeste de Belo Horizonte. Um policial presenciou a ação e tentou impedir o suspeito, atirando contra o veículo. Depois disso, houve perseguição e o homem foi localizado, com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma mulher de 57 anos foi abordada pelo jovem, que simulou estar armado. Em seguida, ela acelerou o veículo e entrou na garagem, mas o assaltante entrou logo atrás e teria a agredido, exigindo que lhe entregasse a chave do carro. Houve uma gritaria, presenciada pelos vizinhos. Um vídeo, enviado pelo WhatsApp, registrou o momento:

No momento em que o rapaz saía com o carro pela garagem, um capitão da Polícia Militar, que mora no prédio em frente, se identificou e mandou que parasse o veículo. O suspeito teria tentado jogar o carro para cima do policial, que atirou contra o veículo. Houve uma tentativa de fuga, mas o policial atirou novamente.

O suspeito, então, abandonou o veículo e fugiu a pé. O capitão acionou os reforços e um helicóptero da corporação foi usado na captura do procurado. O homem foi localizado e afirmou ser usuário de drogas. O caso foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.