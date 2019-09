Previsão para este sábado (28) é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. De acordo com a Defesa Civil da capital, a temperatura mínima foi de 14°C, e a máxima estimada é de 30°C, sendo a umidade relativa do ar em torno de 40% no período da tarde.



À noite, no entanto, segue o clima fresco, com o termômetro marcando 23º, às 20h.