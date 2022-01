O sábado (29) do belo-horizontino deve ser de chuva e altas temperaturas. A previsão meteorológica para a capital mineira indica céu nublado com possibilidade de precipitações e trovoadas isoladas durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima pode chegar aos 30°C, com mínima de 17°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 90%.

No domingo, há previsão de céu encoberto com chuvisco durante a manhã e à tarde. Os termômetros devem alcançar os 28°C, com mínima de 17°C e umidade relativa do ar entre 55% e 100%.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias:

Sábado (29)

Mínima: 17°C

Máxima: 30°C

Domingo (30)

Mínima: 17°C

Máxima: 28°C

Segunda-feira (31)

Mínima: 18°C

Máxima: 27C

