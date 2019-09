Com o céu claro e parcialmente nublado nesta manhã, o sábado (28) pode ser de chuva, em Belo Horizonte, inclusive com raios. Conforme o Instituto Datafolha, as pancadas serão moderadas, com volume de até cinco milímetros. A máxima para o dia não passa de 26º, a mínima é de 16º.

As chuvas devem ter início ao 12h, quando a temperatura baixa da manhã (entre 16º e 20º), sobe e atinge os 24º. O horário mais quente será entre às 14h e 16h. À noite, no entanto, segue o clima fresco, com o termômetro marcando 23º, às 20h. A umidade relativa do ar está está favorável, em 40%, na capital.