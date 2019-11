Este sábado (16) do feriado prolongado da Proclamação da República, pelo menos para quem ficou na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será de céu nublado durante todo o dia. Há ainda risco de pancadas de chuva, trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Além disso, a temperatura será mais amena que durante a semana, com os termômetros variando entre 17º e 26ºC. A umidade relativa do ar prevista para o dia é em torno de 60%



Apesar da previsão de céu nublado e chuvas para o dia, sol mostrou a cara na manhã deste sábado (16) Apesar da previsão de céu nublado e chuvas para o dia, sol mostrou a cara na manhã deste sábado (16)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mesmo ocorre com a maioria das regiões de Minas Gerais. Isso ocorre, ainda segundo o órgão, devido à formação de um centro de baixa pressão sobre o oceano, nas imediações do litoral da região Sudeste, o favorece o direcionamento do canal de umidade da Amazônia para as regiões mais ao centro do país.

Haverá fortes áreas de instabilidade atuando sobre o Centro, Norte e Leste de Minas. Já no restante do Estado, apesar da grande quantidade de nuvens, deverá haver uma redução nas chuvas.

Como consequência desse fenômeno meteorológico, as temperaturas máximas estão em declínio em todo o Estado. A mínima registrada foi de 15ºC em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 41ºC em Araçuaí, no Jequitinhonha.

