O sábado (19) em Belo Horizonte vai ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima pode chegar a 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 55% no perído da tarde.

Ainda segundo o órgão, a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas, além de muitas nuvens.

No domingo (20), a previsão é de céu encoberto e chuvas isoladas ou chuviscos ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 20ºC, e a máxima, de 29ºC.

Ainda de acordo com Inmet, as pancadas de chuva também estão prevista para todo o estado de Minas Gerais, que terá céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura mais baixa registrada no estado durante a madrugada foi em Monte Verde, com 12,7 graus. Já a máxima prevista para o sábado é de 36 graus nas cidades do Vale do Jequitinhonha.