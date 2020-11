São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, decidiu liberar eventos com até 500 pessoas na cidade. Até então, a lotação máxima permitida era de 30 participantes. O decreto foi assinado nesta sexta-feira (6) pela prefeitura. O documento está em consonância com a mais recente deliberação do programa Minas Consciente, do governo Estadual.

Segundo o texto, fica permitida a realização de eventos com ocupação de uma pessoa a cada 10 metros quadrados em locais fechados e um para quatro metros quadrados em locais abertos. Além disso, é necessário seguir as determinações sanitárias de enfrentamento da pandemia.

Até agora, a cidade histórica registrou 844 casos positivos para o novo coronavírus. Desse total, 21 infectados vieram a óbito, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). No entanto, segundo o município, 38 pessoas ainda seguem em tratamento da doença.

A medida, de acordo com a prefeitura, é uma forma de reaquecer o setor de eventos. Em todo o Estado, estima-se que cerca de R$ 90 bilhões deixaram de ser gerados devido às medidas restritivas de combate à Covid-19.

