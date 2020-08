O mercado de Estética sofreu modificações com a pandemia de Covid-19. As clínicas precisaram interromper os atendimentos presenciais, mas não pararam de atuar com a premissa da busca pelo bem-estar e qualidade de vida por meio da preocupação com a aparência. Ao contrário, soluções foram criadas e o profissional da área conseguirá estar mais próximo dos clientes se souber conduzir o processo.

Essa é uma das bases de discussão da Semana de Estética e Cosmética das Faculdades Kennedy, que será realizada de segunda (10) a sexta-feira (14), de forma on-line e gratuita. O evento é voltado para interessados, profissionais e estudantes da graduação da instituição de ensino, que tem avaliação máxima pelo Ministério da Educação (MEC) - nota 5. A Kennedy é a única faculdade em Minas com esse reconhecimento.

"Nosso objetivo é oferecer uma atualização sobre todos os pilares da Estética, como a imagem pessoal, a estética corporal e facial, além das terapias capilares e alternativas", explicou a coordenadora do curso, Patrícia Carvalhais.

Desafios e oportunidades

Segundo a especialista, a pandemia trouxe desafios e oportunidades para o setor, como a importância do aprendizado do uso das mídias digitais e da criação de conteúdo nessas plataformas de forma a dar valor ao negócio da esteticista. Um exemplo é o atendimento remoto, que é indicado em alguns casos, diante da pandemia.

"Se você tem uma cliente em tratamento por acne, uma solução é estudar e desenvolver um kit para ela continuar o atendimento em casa, acompanhada via videoconferência pela profissional. É uma forma de não perder a conexão com as clientes", relatou.

Patrícia Carvalhais relembrou que a profissionalização na área é essencial para a entrega de um trabalho respaldado na qualificação técnica. "Quando o aluno faz o tecnólogo ele está apto a entender, entre outras coisas, como o cosmético atua em toda a fisiologia. Entender o cliente como um todo", observa a professora.

Programação

10/8

Horário: 19h

Palestra: Depilação a Laser palestrante

Palestrante convidada: Kátia Moreira de Araújo

Link: https://meet.google.com/xkf-kjtq-gko

11/8

Horário: 19h

Palestra: Como se diferenciar no mercado de beleza

Palestrante convidado: Fábio Florence

Link: https://meet.google.com/ops-qdtq-brm

12/8

Horário: 19h

Palestra: Tema Peeling Químico Palestrante convidada Amanda Silva

Link: https://meet.google.com/uks-zzfz-nhg

13/8

Horário: 19h

Palestra: A influência das cores na maquiagem

Palestrante docente: Izabela Barros Carvalhais

link: https://meet.google.com/rxy-wdsv-xbr

14/8

Horário: 19h

Palestra: Universo sensorial & SPAterapia

Palestrante docente: Maria José Ranuzia

Link: https://meet.google.com/hpr-kona-nwv