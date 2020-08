Proporcionar uma visão mais ampla da atuação do médico veterinário. Esse é o objetivo da Semana de Medicina Veterinária que será realizada, desta segunda (10) até sexta-feira (14), pelas Faculdades Promove. O evento on-line e gratuito dá as boas-vindas aos estudantes da graduação, mas também é aberto à comunidade externa.

Raquel Ribeiro Dias Santos, coordenadora do curso, diz que as palestras terão participação de profissionais de renome do mercado e abordarão diversos temas, como equinos, animais silvestres, felinos, além de ovelhas e da doença leishmaniose.

Conforme a docente, o profissional de veterinária pode trabalhar em várias áreas, como na cirurgia de pequenos e grandes animais, saúde pública, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, além da produção animal em si para consumo humano.

"É um evento com mais de dez palestras para dar aos alunos e à comunidade uma visão mais ampla do médico veterinário. É uma oportunidade de estar mais próximo do mercado de trabalho", ressalta a professora.

Programação

10/8

Horário: 19h15

Tema: Período de Transição em Vacas Leiteiras

Palestrante: Leonardo Coelho (Leozão)

Link: https://meet.google.com/vkm-dsqo-qcj

Horário: 20h30

Tema: Manejo Natural de Bovinos

Palestrante: Nilson Dornellas

Link: https://meet.google.com/vkm-dsqo-qcj

11/8

Horário: 19h15

Tema: Vantagens da Manipulação na Medicina Veterinária

Palestrante: Dra. Daniela Ravetta Inostroza

Link: https://meet.google.com/vnt-cnts-grp

Horário: 20h20

Tema: Aspectos Gerais da Fisioterapia Equina

Palestrante: Dra. Fabiola Farinelli

Link: https://meet.google.com/vnt-cnts-grp

12/8

Horário: 19h

Tema: Por que os felídeos não sentem gosto de doce?

Palestrante: Dr. Bruno Costa

Link: https://meet.google.com/bdx-eqhd-eft

13/8

Horário: 19h

Tema: Controle e Prevenção da Leishmaniose Visceral Canina

Palestrante: Dra. Juliana Fuzari

Link: https://meet.google.com/arm-ruhx-yym

Horário: 20h

Tema: Tratamento da Leishmaniose Visceral Canina no Brasil

Palestrante: Dra. Talita Pereira Vaz

Link: https://meet.google.com/arm-ruhx-yym

Horário: 21h

Tema: Desenvolvimento de vacinas para as Leishmanioses

Palestrante: Dra. Marianna de Carvalho Climaco

Link: https://meet.google.com/arm-ruhx-yym

14/8

Horário: 19h15

Tema: Inseminação artificial em ovelhas

Palestrante: Profa. Patrícia Alves Dutra

Link: https://meet.google.com/ajt-fdof-xfj

Horário: 20h30

Tema: Produção de ovinos e caprinos

Palestrante: Prof. Gabriela Bastos – Qualibeé

Link: https://meet.google.com/ajt-fdof-xfj