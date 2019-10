Começa nesta sexta-feira (18) uma série de ações para alertar a população da capital sobre a importância do diagnóstico precoce da sífilis, além do tratamento e prevenção da doença. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e pode ser transmitida também da mãe para o bebê durante a gestação ou parto.

Durante o almoço, quem passar pelos restaurantes populares da capital vai receber informativos sobre a sífilis, além de preservativos, que é a forma de se proteger contra a doença. Já a partir de segunda (21) até a próxima sexta (25), os postos de saúde do Centro, Sagrada Família, Funcionários e Santa Efigênia vão estar abertos para realização do teste rápido para diagnóstico da sífilis. As unidades de saúde ficarão abertas de 8h às 17h. Confira os endereços:

Rua Saturnino de Brito, 17 – Centro /3º andar

Rua Joaquim Felício, 141 – Sagrada Família

Rua Paraíba, 890 – Funcionários

Alameda Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia

De acordo com a PBH, cerca de 700 preservativos são distribuídos mensalmente, nas unidades de saúde. Os exames e teste rápidos para diagnóstico da sífilis também estão disponíveis nos 152 Centros de Saúde e nos dois Centros de Testagem e Aconselhamento da capital: um no bairro Sagrada Família (rua Joaquim Felício, 141) e outro no Centro (rua Saturnino de Brito, 17 – 3º andar).

Ainda está prevista uma ação de mobilização na Estação Central do Metrô, na próxima quarta (23). E na quinta (24), será realizada outra ação perto da rodoviária e do Centro de Testagem e Aconselhamento UAI (rua Saturnino de Brito, 17 – Centro /3º andar).

A doença tem cura e, quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento, menores as possibilidades de adoecimento e de transmissão da doença para outras pessoas, especialmente durante a gestação.

* Fonte: PBH

