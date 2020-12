Meses respeitando o isolamento social, usando máscara, álcool em gel e tomando todos os cuidados para não se contaminar pela Covid-19, até que Cláudia Mara Ribeiro, de 55 anos, acabou indo a um evento em que havia centenas de pessoas, em 23 de novembro. Mesmo tomando cuidados, como usar máscara, ela supõe que tenha se contaminado pelo novo coronavírus nesse dia.

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) de Venda Nova, em Belo Horizonte, e síndica profissional, Cláudia Mara admite que assim que a médica confirmou que ela estava com a doença, já teve medo da morte.

Sem doenças preexistentes, ela não tem nem nunca terá certeza de que contraiu o vírus no evento – no qual diz que acabou abraçando uma pessoa conhecida –, mas lembra que, uma semana depois, por volta de 30 de novembro, foi acometida por uma diarreia que durou uns cinco dias.

Em seguida, a garganta começou a doer e a coçar. “Em 7 de dezembro, no fim do dia, comecei a ter dor de garganta, Mas como eu havia estado na casa da minha mãe, que está em obras e tinha poeira, achei que fosse isso. Só que, à noite, minha garganta estava inflamada e tive febre”, relembra.

Cláudia Mara conta que ligou para a filha, que mora em Contagem e já havia tido Covid-19, e falou dos sintomas que tinha. “Minha filha me recomendou que fosse para o hospital. E eu não queria ir. Acabei indo ao posto de saúde, do meu bairro, o Rio Branco. Fui a pé e cheguei lá supercansada. Faltava tanto ar que eu não conseguia conversar”, recorda.

Só pelos sintomas – depois de medir sua oxigenação e auscultar os pulmões – a médica já diagnosticou a doença, receitou alguns medicamentos, isolamento e recomendou que, em caso de piora, Cláudia Mara procurasse um hospital.

Falta de ar

“Naquela tarde, tive outra crise de falta de ar. À noite também, mas eu não quis ir para o hospital. Me deu um baixo astral com o diagnóstico, eu chorava duas a três vezes ao dia. Pensei que se fosse parar no hospital não ia sobreviver. Que seria entubada, iria para o CTI e morreria”, admite Cláudia.

Mais de 20 dias depois do diagnóstico da Covid-19, ela ainda convive com sintomas como perda de paladar e de olfato. E comemora que a filha de 22 anos com quem divide o apartamento não tenha apresentado nenhum sinal da doença.

Síndica do condomínio onde mora, Cláudia Mara conta que todos os protocolos para evitar a contaminação pelo novo coronavírus foram tomados lá desde o começo da pandemia. “Coloquei tapetes sanitizantes em todas as 14 portarias e dispenser de álcool em gel também”, aponta.

“Acho que todos devem seguir o protocolo recomendado pelas autoridades de saúde e tentar evitar a Covid-19. Não se aglomerar, não se expor, não se arriscar. É preciso usar máscara, álcool em gel, redobrar os cuidados”, defende a síndica.