Doença rara associada à Covid-19, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) avança pelo território mineiro. Quarenta e cinco municípios já confirmaram pelo menos um caso da enfermidade infantil. São 103 doentes e três mortes no Estado.

Belo Horizonte é a cidade com mais notificações, com 33. Todos os óbitos são de menores de 14 anos. Confira o comentário do editor do portal do Hoje em Dia, Renato Fonseca.

* Com informações de Marina Proton