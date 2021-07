Dos 853 municípios mineiros, só 15 ainda não registraram nenhuma morte por complicações da Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Neste momento, 98% das cidades já confirmaram ao menos um óbito em decorrência do coronavírus. Ao todo, Minas já contabilizou 48.975 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Conforme o boletim epidemiológico de sexta-feira (16), 67% das vítimas possuíam comorbidades. A maioria delas (71%) tinham 60 anos ou mais.

Os homens representam 55% dos mortos no Estado, enquanto a taxa de letalidade atual do vírus é de 2,6%.

Veja abaixo a lista com as localidades que não atestaram nenhuma morte pela Covid.

- Aricanduva

- Bonito de Minas

- Campo Azul

- Cedro do Abaeté

- Desterro do Melo

- Diogo de Vasconcelos

- Estrela do Indaiá

- José Gonçalves de Minas

- Patis

- Pedra do Anta

- Pedro Teixeira

- Santana dos Montes

- Serra Azul de Minas

- Serra da Saudade

- Serranos

Leia mais:

Minas confirma 2,7 mil casos e 103 mortes por Covid-19 em 24 horas

PBH divulga locais de vacinação contra a Covid para pessoas de 40 anos; confira os endereços