Dos 853 municípios mineiros, 28 continuam sem registros da Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (14), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

São cidades pequenas e, muitas delas, tiveram que frear o turismo para evitar a propagação da doença. Exemplos são Alagoa, que fica ao lado do Parque Nacional do Itatiaia, e São Thomé das Letras, famosa pelas cachoeiras - ambas no Sul de Minas.

São Thomé, por sinal, inaugurou nesta semana um letreiro com o nome da cidade, para atrair a atenção de quem passa pela entrada ao município, mas continua com as atividades turísticas paralisadas.

Entre as cidades que conseguem resistir à pandemia, a maior é Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas, com 12 mil habitantes. Mas a maioria dos municípios sem casos tem população de no máximo 5 mil pessoas.

Confira quais são os 28 municípios e a população deles (estimativa do IBGE):

Alagoa – 2.674

Antônio Prado de Minas – 1.598

Berizal – 4.735

Botumirim – 6.319

Camacho – 2.901

Canaã – 4.563

Casa Grande – 2.257

Cedro do Abaeté – 1.164

Coronel Murta – 9.222

Dom Viçoso – 3.001

Dores do Turvo – 4.259

Fama – 2.377

Franciscópolis – 5.391

Grupiara – 1.388

Ibertioga – 5.021

Leme do Prado – 4.918

Liberdade – 5.069

Oliveira Fortes – 2.133

Patis – 5.972

Pedras de Maria da Cruz – 12.107

Pedro Teixeira – 1.807

Queluzito – 1.939

Santana do Garambéu – 2.458

São João do Pacuí – 4.419

São Thomé das Letras – 7.089

Tapiraí – 1.875

Umburatiba – 2.611

Veredinha – 5.720



