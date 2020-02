As chuvas não dão trégua em Belo Horizonte. Apenas nos primeiros cinco dias de fevereiro, só na região Centro-Sul da capital choveu 87% do previsto para todo o mês. E os moradores vivem às voltas com a possibilidade de mais tempestades ainda hoje, além do risco de deslizamentos e desabamentos em virtude do solo encharcado.



Ontem, mais transtornos. Só em um intervalo de três horas, na região da Pampulha choveu 40 milímetros (mm). De acordo com o meteorologista Heriberto dos Anjos, do Geoclima Soluções Ambientais, o volume pode, nessa quinta-feira, superar 100 mm.



As precipitações que começaram no início da manhã provocaram um nó no trânsito. Semáforos inoperantes e alagamentos causaram lentidão e exigiram muita paciência dos motoristas que saíram de casa em direção ao trabalho.



O risco de inundação do rio Arrudas levou, mais uma vez, à interdição da Teresa Cristina com avenida Dom João VI, na altura do bairro Vista Alegre, na região Oeste. Na Pampulha, a rua Orozimbo Nonato, no Dona Clara, alagou e foi fechada.



Diversos semáforos apresentaram problemas. Em um dos casos, entre a avenida Dom Pedro I e rua Montese, no Itapoã, zona Norte, um sinal de trânsito corria risco de queda, obrigando motoristas a trafegarem em apenas uma faixa.



Risco geológico



Novo alerta de risco geológico, válido para toda a capital, foi emitido pela Defesa Civil. Agora, há perigo de deslizamentos de terra e desabamentos até o próximo sábado. Mas várias ocorrências foram registradas ontem na cidade.



Na avenida Professor Mário Werneck, no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte, um barranco caiu e levou junto uma árvore. O trânsito foi interrompido em uma das faixas, na altura do número 300, no sentido BH Shopping, próximo à rotatória da Barão Homem de Melo.



Mulher desaparecida



As chuvas também não param no interior de Minas. Em Santana do Riacho, na região Central do Estado, uma mulher de 33 anos é procurada após ser levada pela correnteza do rio Parauninha.



Segundo o Corpo de Bombeiros, ela e o marido tentavam resgatar o carro que havia sido levado pela força da água, após o nível do rio subir rapidamente por causa de uma tempestade na noite de quarta-feira.O local fica bem próximo à barragem de uma usina hidrelétrica que transbordou.



O homem conseguiu se segurar em uma vegetação e ficou ilhado, sendo resgatado com vida. Equipes continuam as buscas na região.

(Com Rosiane Cunha)