Somente neste mês de dezembro, o Corpo de Bombeiros recebeu 87 chamadas em cidades mineiras realizadas por pessoas com anéis presos aos dedos. Em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, foram duas ocorrências dessa natureza durante feriado de Natal.

De acordo com a corporação, nos dois casos, foram realizadas tentativas de retirar os anéis utilizando a técnica do fio dental, mas, como os membros já estavam com um grande inchaço, não houve sucesso. Foi preciso usar uma máquina para serrar os objetos cuidadosamente, sem provocar danos aos dedos.

O Corpo de Bombeiros informa que tem nos batalhões o equipamento correto para esse tipo de ocorrência e os militares são treinados para diferentes técnicas de retirada dos anéis. Por isso, quem fica com uma joia ou uma bijuteria presa aos dedos deve acionar a corporação pelo 193 ou ir até uma unidade.

O que fazer

De acordo com a corporação, quando a pessoa percebe que está com o anel preso ao dedo, deve levantar a mão acima da cabeça para diminuir o inchaço e depois tentar a retirada. Se não for possível, não se deve seguir técnicas encontradas na internet, para não piorar a situação.

Também não é recomendado esperar muito tempo para buscar uma solução porque, em casos extremos, a pessoa pode perder o dedo por causa de uma baixa de circulação no local, segundo o Corpo de Bombeiros.