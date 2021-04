A visitação gratuita a cinco parques de Belo Horizonte já está esgotada para este fim de semana. Apenas três espaços contam com horários disponíveis para receber o público. Para acessar os locais é preciso que os interessados façam um agendamento. Desde ontem (29), as áreas verdes voltaram a receber moradores durante quatro dias da semana, entre quinta a domingo. O funcionamento é das 8h às 17h (confira os endereços aqui).

Nesta sexta (30), há horários disponíveis para visitação em todas as áreas verdes. Já no sábado (1º), feriado do Dia do Trabalhador, há disponibilidade apenas nos parques Nossa Senhora da Piedade, Aggeo Pio Sobrinho e Jacques Cousteau. Há também ingressos para domingo (2). A visitação já está esgotada para os dois dias do fim de semana na Serra do Curral, Mangabeiras, Fazenda Lagoa do Nado, Renato Azeredo e Ecológico da Pampulha (Promotor Francisco Lins do Rego).

Nas semanas seguintes, as visitas também deverão ser agendadas (clique aqui). Às quintas-feiras, o cadastro deve ser feito a partir das terças, entre 8h e 8h30. Para sextas-feiras, os ingressos serão disponibilizados a partir de quarta. Para garantir a visitação aos sábados, é preciso agendamento prévio a partir de quinta-feira e, aos domingos, os ingressos serão liberados só na sexta. Nas segundas-feiras, os espaços ficam fechados.

Para acessar os parques, o visitante deverá usar máscara e apresentar o comprovante de agendamento. Todos receberão álcool em gel.

Parques de uso local

Alguns parques da capital estão reabertos sem a necessidade de agendamento para visitação. Segundo a PBH, os locais possuem menor taxa de visitação, com demanda de uso local, ou seja, visitantes são majoritariamente os moradores do entorno.

Confira aqui a relação dos parques.

Leia mais:

Parques de BH voltam a receber visitantes de quinta a domingo; veja como agendar o passeio

Inhotim voltará a receber visitantes a partir de 7 de maio; saiba dias e horários

Parques e zoológico reabrem em Belo Horizonte neste sábado