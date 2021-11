Dos 26 corpos dos criminosos mortos durante a ação policial contra o “novo cangaço” em Varginha, no Sul de Minas, apenas um ainda não foi identificado. Na noite desta quinta-feira (4), a Polícia Civil fez o reconhecimento de mais três corpos. Todos foram entregues aos familiares.

Segundo a corporação, foram realizados exames datiloscópicos pelo Instituto de Identificação da PCMG (16 laudos) e pela Polícia Federal (11). As impressões digitais são coletadas e comparadas com dados de um banco nacional.

Assim, é possível identificar uma possível correlação dos suspeitos com outros crimes já cometidos. A investigação ainda vai analisar veículos, armas e as casas usadas pelo grupo.

Os corpos dos envolvidos se encontram no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, na região Oeste de Belo Horizonte. Das pessoas já identificadas, 12 são de Minas Gerais, cinco de Goiás, dois do Distrito Federal, uma de Rondônia, duas do Maranhão, uma de São Paulo, uma do Amazonas e uma do Pará.

Veja a lista dos corpos identificados:

Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG); Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG); Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO); Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO); Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF); Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG); Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA); Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO); Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG); Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG); Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG); Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF); Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG); José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA); José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG); Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP); Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO); Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM); Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia (MG); Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG); Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG); Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO); Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG); Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA); Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).

