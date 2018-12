Muita gente deixou para viajar na tarde e noite deste sábado (22) em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), as principais saídas registraram trânsito intenso, com congestionamento durante esta noite.

A situação, ao vivo, do trânsito pode ser acompanhada ao vivo pelo Waze. Veja abaixo!

Segundo o órgão, por volta das 19h, o trânsito era intenso na BR-040, no sentido Sete Lagoas, na região Central do Estado. Naquele horário, o congestionamento chegava a 15km entre a Ceasa, em Contagem, até o bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, ambas cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na BR-381, no sentido Vitória (ES), a lentidão chegava a aproximadamente 22km, iniciando no posto de atendimento da PRF de Sabará e finalizando no trevo de Caeté, também municípios da Grande BH.

A situação parece não ter melhorado do período da tarde para a noite. Mais cedo, a PRF divulgou exatamente a mesma quantidade de quilômetros parados nos mesmos locais.

A expectativa do órgão é que o tráfego melhore nas próximas horas.